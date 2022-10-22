Прогноз на матч «Адана Демирспор» — «Коньяспор» с коэффициентом 3.90

Представляем вашему вниманию прогноз на матч «Адана Демирспор» — «Коньяспор» от авторов Betassist.

Ставка: тотал меньше 1.5 мяча за 3.90.

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Чемпионат Турции – один из самых интригующих в Европе. Плотность в турнирной таблице такова, что между первым и шестым местом всего три очка, а между первым и девятым – шесть. Любое поражение может отбросить «Демирспор» с вершины турнирной таблицы на несколько строчек вниз. Поэтому к каждому сопернику команда Винченцо Монтеллы подходит с максимальной концентрацией.

Это даёт результат. «Адана Демирспор» не проигрывает с августа, когда в составе ещё был Марио Балотелли. Артёму Дзюбе, похоже, тоже стоит искать новую команду.

Во вторник «Демирспор» играл матч в Кубке Турции с любительской командой «Адияманспор», но даже в игре с таким коллективом российский форвард не смог принести пользу команде и был заменён на 55-й минуте при счёте 1:0. Ещё четыре мяча забили в ворота соперника уже после того, как он сел на скамейку.

Трудно представить, что в матче с достаточно сильной командой из лидирующей группы Дзюба получит ещё один шанс. Бронзовый призёр прошлого чемпионата Турции нестабилен. «Коньяспор» выиграл лишь один матч из четырёх последних. При этом встречи «Коньяспора» не изобилуют забитыми мячами. Сразу в семи из десяти матчей чемпионата с участием команды из Коньи было забито не более одного мяча. Поставим на тотал меньше 1.5 мяча за 3.90.

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