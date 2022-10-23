«Пари НН» — «Краснодар»: результат матча РПЛ, как сыграли, какой счёт, кто забил

22 октября состоялся матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 — «Пари Нижний Новгород» встретился с «Краснодаром». Игра прошла в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе и завершилась победой гостей со счётом 2:0.
На 17-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов. На 48-й минуте хавбек «Пари Нижний Новгород» Мамаду Майга получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.
В концовке матча «Пари НН» и вовсе остался вдевятером — удалился Никита Каккоев. В компенсированное время встречи «Краснодар» забил второй мяч, автором гола стал Джон Кордоба.
Напомним, «Краснодар» набрал 24 очка и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Пари Нижний Новгород» (13) — на 11-м месте.
Экспресс с коэффициентом 6.75.
Прогноз на матч «Спартак» — «Химки» с коэффициентом 4.30.
Прогноз на матч «Оренбург» — ЦСКА с коэффициентом 3.10.
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