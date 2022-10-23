«Торпедо» — «Куньлунь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Торпедо» — «Куньлунь».
Ставка: победа «Торпедо» за 1.48.
«В предыдущем туре СКА всё-таки домучил китайцев. Причём задача победить, не особо вспотев и на прямых ногах, была выполнена чётко и в срок. Дополнительного времени питерцам не понадобилось, и минимальное преимущество они удержали.
10 лучших прогнозов на сегодня.
Теперь «Куньлунь» может гордиться тем, что чуть было не сыграл в Санкт-Петербурге вничью, а его игрокам будет что рассказать своим внукам в старости.
Казалось бы, в Нижнем Новгороде китайским товарищам должно быть полегче, но это только кажется. Не будем забывать, что «Куньлунь» провёл два тяжелейших матча с двумя армейскими клубами, и даже если после этого его хватит на третью игру через день, это будет уже совсем не тот «Куньлунь», который трижды подряд обыграл ЦСКА.
Кроме того, «Куньлунь» в принципе играет в Нижнем Новгороде, мягко говоря, не особо. Точнее, правильным будет сказать так: «Куньлунь» вообще против «Торпедо» играет плохо, и Нижний Новгород в этом ряду не исключение. В городе на слиянии Волги и Оки соперники играли шесть раз, и «Торпедо» одержало пять побед.
Таким образом, при всём уважении к «Куньлуню» и его последним достижениям, «Торпедо» в домашнем противостоянии всё-таки обязано набирать очки. Причём все два. Скорее всего, даже в основное время, пусть и с минимальным счётом. Это и будет моим прогнозом, окончательным и бесповоротным».
Экспресс с коэффициентом 6.36.
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