«Нефтехимик» — «Барыс»: прогноз Максима Лебедева на матч с коэффициентом 2.57

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Нефтехимик» — «Барыс».

Ставка: победа «Барыса» за 2.57.

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«В данной серии всё, даже сухое домашнее поражение «Барыса» от «Магнитки» в предыдущем туре, меркнет перед тем фактом, что данная серия имеет сверхярко выраженную гостевую направленность. То есть в целом по статистике личных встреч у «Барыса» совсем небольшое преимущество по количеству побед.

Конкретно в междусобойчиках, проведённых в рамках регулярных чемпионатов КХЛ в Нижнекамске, у казахстанцев уже восемь побед против двух хозяйских. При этом «Барыс» выиграл шесть последних таких матчей, а последняя домашняя победа «Нефтехимика» над казахстанцами датирована аж 2015 годом.

В остальном силы и возможности команд вполне сравнимы. Сильные стороны известны, слабые изучены ещё лучше, и всё это в большинстве своём взаимно нивелируется. То есть вроде бы всё говорит про возможную ничью в основное время — так ведь вничью эти соперники практически не играют.

Остаётся победа в основное время. И, исходя из статистики личных встреч, я прихожу к выводу, что это будет выездная победа «Барыса», хоть и выглядит она не слишком логично».

Экспресс с коэффициентом 6.36.

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