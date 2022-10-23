«Аталанта» — «Лацио»: прогноз Егора Титова на матч Серии А

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Серии А «Аталанта» — «Лацио».
Ставка: «Аталанта» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.84.
«Аталанта» в этом сезоне меняется. Команда стала более прагматичной. В лидирующей группе меньше неё забила только «Рома» Жозе Моуринью. В 10 матчах лишь шесть пропущенных мячей. А меньше только у «Лацио» (5).
Так что, даже глядя только на статистику, можно сделать вывод, что матч не будет изобиловать голами. Хотя ещё год-два назад от этой игры все бы ждали града забитых мячей. Сейчас всё чуть иначе.
«Аталанта» — одна из двух команд в чемпионате, которая ещё не проигрывала. И, думаю, вполне реально эту серию продолжить, учитывая, что «Лацио» вынужден обходиться без Чиро Иммобиле. Он получил травму в первом тайме прошлого матча с «Удинезе», и римляне без него так ничего и не забили.
Так что в этом противостоянии выбираю аккуратный вариант — «Аталанта» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча. Не удивлюсь, если команды вообще сыграют — 0:0. Это будет в духе их изменений».
Экспресс с коэффициентом 6.36.
Прогноз на матч «Ахмат» — «Торпедо» с коэффициентом 2.75.
Эли Даса: для нас честь одержать победу в день рождения Яшина, он легенда.
Прогноз на матч «Рома» — «Наполи» с коэффициентом 2.50.
Булыкин: не вижу улучшений в игре «Химок» после прихода Гогниева.
- 23 октября 2022
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:40
-
14:20
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:40
-
12:25
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:30
-
07:00
-
06:30
-
05:30
-
05:00
-
04:30
-
04:00
-
03:30