«Аталанта» — «Лацио»: прогноз Егора Титова на матч Серии А

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Серии А «Аталанта» — «Лацио».

Ставка: «Аталанта» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.84.

Лучшие прогнозы на Серию А.

«Аталанта» в этом сезоне меняется. Команда стала более прагматичной. В лидирующей группе меньше неё забила только «Рома» Жозе Моуринью. В 10 матчах лишь шесть пропущенных мячей. А меньше только у «Лацио» (5).

Так что, даже глядя только на статистику, можно сделать вывод, что матч не будет изобиловать голами. Хотя ещё год-два назад от этой игры все бы ждали града забитых мячей. Сейчас всё чуть иначе.

«Аталанта» — одна из двух команд в чемпионате, которая ещё не проигрывала. И, думаю, вполне реально эту серию продолжить, учитывая, что «Лацио» вынужден обходиться без Чиро Иммобиле. Он получил травму в первом тайме прошлого матча с «Удинезе», и римляне без него так ничего и не забили.

Так что в этом противостоянии выбираю аккуратный вариант — «Аталанта» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча. Не удивлюсь, если команды вообще сыграют — 0:0. Это будет в духе их изменений».

Экспресс с коэффициентом 6.36.

Прогноз на матч «Ахмат» — «Торпедо» с коэффициентом 2.75.

Эли Даса: для нас честь одержать победу в день рождения Яшина, он легенда.

Прогноз на матч «Рома» — «Наполи» с коэффициентом 2.50.

Булыкин: не вижу улучшений в игре «Химок» после прихода Гогниева.