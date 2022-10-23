«Рома» — «Наполи»: прогноз Егора Титова на матч с коэффициентом 2.20

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Серии А «Рома» — «Наполи».

Ставка: индивидуальный тотал «Наполи» больше 1.5 мяча за 2.20.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Наполи» пока что одна из лучших команд этого сезона, не только в Италии. В Серии А команда идёт без поражений, только два ничейных результата в 10 турах и восемь побед. В Лиге чемпионов мы видели, как неаполитанцы разобрались с «Аяксом» и «Ливерпулем». Всё в полном порядке у Спаллетти. Есть игра, есть стиль, отсюда и результат.

«Рома» тоже неплохо выступает, держится достаточно высоко. Но даже с приходом Дибалы результативность не возросла. В первой шестёрке «Рома» забивает меньше всех — чуть больше гола за игру. А в этом матче аргентинца на поле не будет. Не представляю, как римляне будут придумывать моменты и их реализовывать.

У «Наполи» же все сильнейшие в строю, за исключением полузащитника Замбо Ангисса, но есть альтернативы. Впереди же и Кварацхелия, и Осимхен, и Лосано. Есть Распадори, которого можно выпустить со скамейки. Из глубины всегда поддерживает Зелиньски. Команда бежит, забивает. Так что ставлю на больше 1.5 мяча от «Наполи» в этой встрече».

Экспресс с коэффициентом 6.99.

Где покажут матч «Рома» — «Наполи».

Прогноз на матч «Рома» — «Наполи» с коэффициентом 2.50.

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