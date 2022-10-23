Прогноз на матч «Рома» — «Наполи» с коэффициентом 2.50 от «Чемпионата»

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч Серии А «Рома» — «Наполи».

Ставка: победа «Наполи» за 2.50.

«Рома» вроде пришла в себя после череды неудач и даже выиграла в трёх матчах подряд Серии А. Одна из побед действительно громкая — в игре с «Интером». В остальном римляне всё ещё не выглядят как претенденты на что-то серьёзное.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Видимо, авансы, выданные им перед началом сезона, были слишком преждевременными. После потери Пауло Дибалы игра «Ромы» скатилась до примитива, но пока она работает.

«Наполи» набрал впечатляющую форму. Команда одержала 10 побед подряд во всех турнирах. В среднем неаполитанцы забивают 3,2 гола за матч и ещё ни разу не проигрывали в текущем сезоне. Среди побеждённых такие соперники, как «Лацио», «Милан», «Аякс» и «Ливерпуль».

И по игре, и по результатам «Наполи» смотрится очень внушительно, настоящая машина, которую в Италии мало кто сможет остановить.

Если смотреть по игре команд и набранной форме, то «Роме» ничего не светит в этом матче. Многие лидеры римлян сейчас не в форме, потеря Пауло сильно бьёт по атаке, даже зацепиться за ничью хозяевам будет очень сложно. Можно поставить на победу «Наполи» за 2.50.

Экспресс с коэффициентом 6.99.

Прогноз на матч «Зенит» — «Сочи» с коэффициентом 2.89.

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