«Флорида» — «Айлендерс»: прогноз Максима Лебедева на матч НХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона НХЛ «Флорида» — «Айлендерс».
Ставка: победа «Флориды» за 1.50.
«Пожалуй, самая интересная пара в современной НХЛ. Вы спросите, чем же она так интересна?
Конечно, статистикой личных встреч, точнее, теми пердимоноклями, которые эта статистика выписывает. Судите сами, в регулярных сезонах «Флорида» мордует бедных «островитян», что называется, «за себя и за того парня». Причём на выезде мордует даже чаще, чем дома.
Стоит соперникам встретиться в плей-офф, и «Флориду» сразу забивают ногами под плинтус. И за последние годы «Айлендерс» проделал это уже дважды, причём никаких там седьмых матчей, то есть никакого равенства в сериях не было и в помине.
Сейчас до плей-офф ещё как до китайской границы на четвереньках, сейчас у нас разгар регулярного сезона, а значит, королька исполняет «Флорида». И пусть статистика личных встреч конкретно в Санрайзе не слишком впечатляющая (шесть побед «Флориды» при четырёх у «Айлендерс» в десяти последних междусобойчиках), всё равно «пантеры» в регулярных чемпионатах играют основательнее «островитян».
Отсюда и прогноз, который заключается в том, что «Флорида» таки наберёт два очка. Как уже набрала в матче-открытии сезона. Не исключаю и возможности того, что «Айлендерс» тоже с этого что-то поимеет, но немного и не факт. А вот два очка «Флориды», исходя из статистики, практически факт».
Экспресс с коэффициентом 6.99.
Прогноз на матч «Динамо» Минск — «Динамо» Москва с коэффициентом 3.48.
Фетисов: в «Колорадо» поступили мудро, дав Ничушкину контракт на 8 лет.
Прогноз на матч «Металлург» — «Ак Барс» с коэффициентом 3.34.
- 23 октября 2022
-
21:45
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:40
-
14:20
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:40
-
12:25
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:30
-
07:00