«Флорида» — «Айлендерс»: прогноз Максима Лебедева на матч НХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона НХЛ «Флорида» — «Айлендерс».

Ставка: победа «Флориды» за 1.50.

«Пожалуй, самая интересная пара в современной НХЛ. Вы спросите, чем же она так интересна?

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Конечно, статистикой личных встреч, точнее, теми пердимоноклями, которые эта статистика выписывает. Судите сами, в регулярных сезонах «Флорида» мордует бедных «островитян», что называется, «за себя и за того парня». Причём на выезде мордует даже чаще, чем дома.

Стоит соперникам встретиться в плей-офф, и «Флориду» сразу забивают ногами под плинтус. И за последние годы «Айлендерс» проделал это уже дважды, причём никаких там седьмых матчей, то есть никакого равенства в сериях не было и в помине.

Сейчас до плей-офф ещё как до китайской границы на четвереньках, сейчас у нас разгар регулярного сезона, а значит, королька исполняет «Флорида». И пусть статистика личных встреч конкретно в Санрайзе не слишком впечатляющая (шесть побед «Флориды» при четырёх у «Айлендерс» в десяти последних междусобойчиках), всё равно «пантеры» в регулярных чемпионатах играют основательнее «островитян».

Отсюда и прогноз, который заключается в том, что «Флорида» таки наберёт два очка. Как уже набрала в матче-открытии сезона. Не исключаю и возможности того, что «Айлендерс» тоже с этого что-то поимеет, но немного и не факт. А вот два очка «Флориды», исходя из статистики, практически факт».

Экспресс с коэффициентом 6.99.

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