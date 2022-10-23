ЦСКА — «Трактор». Сергей Фёдоров выбьет восьмую подряд

Армейцы идут с серией из семи побед, но на этом не собираются останавливаться.

24 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Трактор». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 1.75, а успех челябинцев оценён экспертами в 3.94.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ ЦСКА — «Трактор» 24 октября 2022 года

Букмекеры не уверены, что матч КХЛ ЦСКА — «Трактор» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.95, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.85. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.70. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 12.5.

Анализ и прогноз матча регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА Москва — «Трактор» Челябинск (24.10.2022)

На 24 октября в Континентальной хоккейной лиге запланированы четыре встречи регулярного чемпионата. Особое внимание стоит уделить матчу между московским ЦСКА Сергея Фёдорова и челябинским «Трактором» Анвара Гатиятулина, который пройдёт на льду «ЦСКА-Арены» в Москве, а первое вбрасывание состоится в 19:30 мск.

ЦСКА уже провёл 20 матчей и идёт на третьей строчке в Западной конференции с 29 очками. Единственная недосягаемая команда для армейцев — это СКА (39 очков), но Сергей Фёдоров что-нибудь придумает. Его подопечные одержали победу в семи матчах подряд. Недавно клуб обыграл «Автомобилист» (4:1), а до этого оказался сильнее «Куньлуня» (5:1).

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Лучшими бомбардирами команды на данный момент являются Никита Нестеров и Антон Слепышев, набравшие по 13 очков. Также выделяются из состава Михаил Григоренко и Сергей Плотников, которым удалось забить по семь раз в текущем сезоне КХЛ. С результативностью у состава проблем явно нет, и это радует.



«Трактор» провёл 21 встречу и пока находится лишь на восьмой строчке Восточной конференции с 19 очками. При этом за последние девять матчей клуб лишь в трёх одержал победу. Недавно команда обыграла омский «Авангард» (1:0), а до этого оказалась сильнее, чем «Ак Барс» (5:2). И всё же этого недостаточно, чтобы чувствовать себя уверенно в конференции.

Показатели челябинцев явно хуже, чем у ЦСКА. Есть Антон Бурдасов, и он уже набрал 20 очков в 21 игре, но в одиночку тащить всю команду невозможно. Индивидуального мастерства такого хоккеиста порой недостаточно, чтобы играть с такой командой, как ЦСКА. В очных играх статистика разделилась. В последних 34 матчах ЦСКА одержал всего 20 побед, когда «Трактор» выиграл в 14 встречах.

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Настрой у команд боевой. Дома у армейцев поддержка с трибун и хорошие результаты выступлений. Поэтому можно попробовать взять ставку на победу ЦСКА за 1.82. С такой статистикой и качественным хоккеем, в котором участвует каждый хоккеист, вряд ли армейцы проиграют неидеальному «Трактору».

Интересно, что Сергею Фёдорову из последних матчей больше всего понравился тот, что его команда провела с китайским «Куньлунем». «Драконы» перед этим обыграли «Спартак», но с армейцами оказались бессильны. Тренер московского клуба назвал победу со счётом 5:1 настоящим хоккеем и остался доволен. После этого его подопечные повторили на бис, но уже с мощным «Автомобилистом». До повторения счёта не хватило всего одной шайбы — победа (4:1).

ЦСКА — «Трактор»: прогноз и ставка на матч КХЛ 24 октября 2022 года

Соперники по-разному себя показывают в последних матчах, и пока лучше результаты у ЦСКА. Сергей Фёдоров идёт на серии из семи побед и вряд ли захочет останавливаться. Плюс в Москве сумасшедшая поддержка с трибун. Даже с составом проблем нет, как и с результативностью в прошлых играх. Остановимся на наиболее вероятном исходе матча — победе ЦСКА.



Ставка: победа ЦСКА за 1.82.

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