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«Сибирь» — «Спартак»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

«Сибирь» — «Спартак»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Сибирь» — «Спартак».

Ставка: победа «Сибири» в матче за 1.67.

«Несмотря на то что непосредственно перед выездом на дальневосточное турне «Спартак» проиграл два матча подряд (в том числе и всухую китайским товарищам), сам выезд у красно-белых сложился весьма успешно. Они не без труда, но всё-таки выиграли у обоих представителей Дальнего Востока и теперь возвращаются домой через Новосибирск.

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Главный минус красно-белых заключается даже не в реакклиматизации, а в том, что задача-минимум на этот выезд не просто выполнена, а даже перевыполнена. Не повлиять на морально-психологическое состояние команды этот факт не может.

Статистика личных встреч в данном случае не находится ни на чьей стороне. За последние 15 лет соперники провели три десятка междусобойчиков, и там абсолютная ничья – 15-15. Почти такой же результат и по междусобойчикам в Новосибирске, у «Спартака» там даже есть небольшое преимущество. Но вот что точно на стороне «Сибири», так это лишний день отдыха, притом что сибирякам никуда не пришлось ездить.

Резюме: суммировав всё вышеописанное, делаю следующий прогноз: однозначно «низовой» матч с тоталом, не превышающим 5.5. В результате матча «Сибирь» наберёт два очка, но далеко не факт, что в основное время», — сказал Лебедев.

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