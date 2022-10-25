«Севилья» — «Копенгаген»: ставка Константина Генича на игру Лиги чемпионов 25 октября

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Севилья» — «Копенгаген» в 5-м туре группового турнира Лиги чемпионов сезона-2022/2023.
Ставка: победа «Севильи» и ТМ 3.5 за 2.06.
«Команды делят третье место, набрав по два очка. Ни одной победы ни у «Севильи», ни у «Копенгагена». У датчан нет даже ни одного забитого мяча. «Копенгаген» дома сыграл вничью 0:0 с «Севильей» и «Сити». Севильцы же два мяча забили, но девять пропустили.
10 лучших прогнозов на Лигу чемпионов.
В последнем туре «Севилья» проиграла «Реалу» 1:3, хотя смотрелась весьма неплохо, даже счёт сравняла по ходу. Но концовочку севильцы провалили. У «Копенгагена» своя история в чемпионате.
Для «Севильи» этот матч, по большому счёту, за выход в Лигу Европы. Учитывая, что это последняя домашняя игра для «Севильи», дальше только поездка на матч с «Манчестер Сити», она должна выложить все карты на стол, чтобы гарантировать себе как минимум выход в Лигу Европы, продолжение еврокубковой кампании в этом сезоне.
Мой прогноз — победа «Севильи». Учитывая, что «Копенгаген» не забивает в этой Лиге чемпионов, даже моменты с трудом даются, думаю, севильцы выиграют через тотал меньше. Через тотал меньше 3.5 за 2.06», — сказал Генич.
Экспресс с коэффициентом 14.40.
Прогноз на матч «Бенфика» — «Ювентус» с коэффициентом 8.00.
Украина потребует исключения России из УЕФА и ФИФА.
«ПСЖ» начал работу над новым контрактом Месси.
Экс-тренер «Спартака» возглавил «Астон Виллу».
- 25 октября 2022
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:30
-
07:00
-
06:30
- 24 октября 2022
-
23:00
-
22:30
-
22:00
-
21:30
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:22
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00