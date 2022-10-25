Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Севилья» — «Копенгаген»: ставка Константина Генича на игру Лиги чемпионов 25 октября

«Севилья» — «Копенгаген»: ставка Константина Генича на игру Лиги чемпионов 25 октября
Комментарии

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Севилья» — «Копенгаген» в 5-м туре группового турнира Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

Ставка: победа «Севильи» и ТМ 3.5 за 2.06.

«Команды делят третье место, набрав по два очка. Ни одной победы ни у «Севильи», ни у «Копенгагена». У датчан нет даже ни одного забитого мяча. «Копенгаген» дома сыграл вничью 0:0 с «Севильей» и «Сити». Севильцы же два мяча забили, но девять пропустили.

10 лучших прогнозов на Лигу чемпионов.

В последнем туре «Севилья» проиграла «Реалу» 1:3, хотя смотрелась весьма неплохо, даже счёт сравняла по ходу. Но концовочку севильцы провалили. У «Копенгагена» своя история в чемпионате.

Для «Севильи» этот матч, по большому счёту, за выход в Лигу Европы. Учитывая, что это последняя домашняя игра для «Севильи», дальше только поездка на матч с «Манчестер Сити», она должна выложить все карты на стол, чтобы гарантировать себе как минимум выход в Лигу Европы, продолжение еврокубковой кампании в этом сезоне.

Мой прогноз — победа «Севильи». Учитывая, что «Копенгаген» не забивает в этой Лиге чемпионов, даже моменты с трудом даются, думаю, севильцы выиграют через тотал меньше. Через тотал меньше 3.5 за 2.06», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 14.40.

Прогноз на матч «Бенфика» — «Ювентус» с коэффициентом 8.00.

Украина потребует исключения России из УЕФА и ФИФА.

«ПСЖ» начал работу над новым контрактом Месси.

Экс-тренер «Спартака» возглавил «Астон Виллу».

Экспресс на Лигу чемпионов с коэффициентом 10.5: цирк Холанда и провал Аллегри Экспресс на Лигу чемпионов с коэффициентом 10.5: цирк Холанда и провал Аллегри
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022