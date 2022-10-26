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СКА — «Нефтехимик»: прогноз Максима Лебедева на матч регулярного чемпионата КХЛ

СКА — «Нефтехимик»: прогноз Максима Лебедева на матч регулярного чемпионата КХЛ
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ СКА — «Нефтехимик».

Ставка: победа СКА за 1.39.

«Умучить второй раз подряд СКА у «Локомотива» не вышло. Хоть он был и достаточно близок к положительному для себя результату, но на концовку ярославцев всё-таки не хватило. Теперь на смену «Локомотиву» в Северную столицу прибывает «Нефтехимик», и есть большое подозрение, что с аналогичным результатом.

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Хотя нельзя сказать, что в Питере «маленьких татар» совсем уж возят мордами об лёд. Три победы в десяти последних междусобойчиках, сыгранных в Санкт-Петербурге в рамках регулярных чемпионатов КХЛ, «химики» всё-таки вытащили, пусть и были они все за пределами основного времени. В пользу «Нефтехимика» ещё и календарь, благодаря которому «маленькие татары» получили на сутки отдыха больше. Впрочем, сутки эти, считай, ушли на дорогу, поэтому особого преимущества ни у кого не будет.

Думаю, матч будет непростым для СКА. Конечно, не таким заковыристым, как с «Локомотивом», но упираться и цепляться за результат «Нефтехимик» будет. И всё-таки предположу, что питерцы татарстанцев дожмут и свои два очка наберут. Скорее всего, в основное время», — сказал Лебедев.

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