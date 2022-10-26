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«Брюгге» — «Порту»: прогноз Артура Петросьяна на матч Лиги чемпионов в Бельгии

«Брюгге» — «Порту»: прогноз Артура Петросьяна на матч Лиги чемпионов в Бельгии
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч группового раунда Лиги чемпионов сезона-2022/2023 «Брюгге» — «Порту».

Ставка: «Порту» не проиграет и ТБ 1.5 за 1.74.

«Брюгге» уже сейчас можно назвать одним из открытий евросезона. Команда Карла Хуфкенса, являясь андердогом в группе, обыграв и «Атлетико», и «Порту», и «Байер», заслуженно возглавляет квартет и уже обеспечила себе место в плей-офф. Именно этот факт может чуть ослабить мотивацию бельгийцев в этой игре. Но это не означает, что они будут отбывать номер. Тот же Джутгла, конечно, захочет вновь заявить о себе и забить очередной гол в ворота более именитого соперника.

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«Порту», конечно, куда более мотивирован. Борьба за вторую путевку в 1/8 финала в самом разгаре, и любая потеря очков может стоить дорого. Команда Сержиу Консейсау только что уступила в принципиальном матче «Бенфике» дома, и, думаю, должна последовать реакция от его вполне боеспособной команды.

Скорее всего, игра получится открытой. «Порту», памятуя о домашнем разгроме 0:4 от бельгийцев, на этот раз подойдёт к игре куда более серьёзно», — сказал Петросьян.

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