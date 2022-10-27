«Барселона» — «Бавария»: результат матча Лиги чемпионов, как сыграли, какой счёт

26 октября прошёл матч в рамках 5-го тура Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Баварией». Команды играли на стадионе «Камп Ноу». Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.
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Гости открыли счёт в матче. На 10-й минуте отличился Садио Мане. Со своей половины поля Серж Гнабри вырезал передачу вперёд на Мане — Эктор Бельерин упустил сенегальского нападающего, в результате чего Садио выбежал один на один с Марком-Андре тер Штегеном и отправил мяч в ворота.
На 31-й минуте гости укрепили преимущество в счёте. Отличился Эрик Шупо-Мотинг. Серж Гнабри, который ранее выполнил голевую передачу на Садио Мане, вывел Шупо-Мотинга один на один с Марком-Андре тер Штегеном. Нападающий идеальным ударом между ног немецкому голкиперу увеличил преимущество «Баварии» в счёте.
На 94-й минуте Бенжамен Павар довёл счёт до разгромного.
После пяти туров мюнхенцы лидируют в квартете C (15), каталонцы — на третьем месте (4). Команда Хави лишилась возможности выйти в плей-офф Лиги чемпионов, «Бавария» и «Интер» гарантировали себе участие в 1/8 финала соревнования.
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