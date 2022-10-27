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«Амур» — «Северсталь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

«Амур» — «Северсталь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Амур» — «Северсталь».

Ставка: «Амур» не проиграет за 1.79.

«Первый матч на Дальнем Востоке «Северсталь» все-таки не удержала и проиграла. Да, в серии послематчевых буллитов, да, на сверхузкой площадке. Но! Проиграла практически «с колес», то есть акклиматизация только готовилась брать ее за холку. А вот ко второму матчу она череповчан уже немного придавит.

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Конечно, «Амур» пока до «Адмирала» по игре и результатам недотягивает. Где-то совсем неподалеку, но все-таки недотягивает. То есть с этой стороны «Северстали» должно быть полегче. Но эти плюсы уравновешиваются минусами из первого абзаца.

Идем дальше. Статистика личных встреч явно не в пользу гостей. Нет, в целом и общем, она прилично в пользу «Северстали», а конкретно по десяти последним междусобойчикам, сыгранным в рамках регулярных чемпионатов КХЛ в Хабаровске, абсолютно равная – по 5 побед «на душу населения». Но дело в том, что основная масса хабаровских побед «Северстали» уже далеко от нас по времени, а в четырех из пяти последних междусобойчиках победил «Амур».

Резюме получается достаточно заковыристым. Предположу, что хабаровчане не проиграют в основное время и наберут как минимум одно очко. Какой может быть максимум, предугадать сложно, поскольку там, как и во Владивостоке, все будет на тоненького, и куда это вырулит, неизвестно», — сказал Лебедев.

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