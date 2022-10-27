«Фрайбург» — «Олимпиакос»: ставка Алексея Андронова на матч Лиги Европы

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии и Англии, сделал прогноз на матч «Фрайбург» – «Олимпиакос» в 5-м туре группового турнира Лиги Европы сезона-2022/2023.



Ставка: обе забьют за 2.06.



«Собственно, так получается, что в этом турнире Германию представляют «Унион» и «Фрайбург», которые очень долгое время шли лидерами внутреннего турнира. Команды совершенно не собираются стесняться. «Фрайбург» вообще обеспечил себе продвижение в весну. Здесь вопрос в том, каким окажется «Олимпиакос», как он себя поведёт в этой ситуации. Этот евросезон для него пока что больше похож на катастрофу.



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«Фрайбург», мне кажется, выйдет играть в своё удовольствие. Когда они хотят это сделать, обычно не возникает каких-то проблем. Команда живёт и существует в своё удовольствие. Она полностью подчинена тренеру, который работает в клубе очень давно и является одним из лучших в Германии. Это не шутка.



Думаю, здесь, с учётом того, что матч для немцев прямого турнирного значения не имеет, надо исходить из забитых мячей. И те и другие будут играть в атаку. На «обе забьют» дают 2.06 — какой-то огромный коэффициент, который не совсем мне понятен. Думаю, так и надо действовать. Если греки не собираются забивать, тогда на матч лучше не приезжать», — сказал Андронов.



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