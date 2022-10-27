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«Оттава» — «Миннесота»: прогноз Максима Лебедева на матч регулярного чемпионата НХЛ

«Оттава» — «Миннесота»: прогноз Максима Лебедева на матч регулярного чемпионата НХЛ
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона НХЛ «Оттава Сенаторз» — «Миннесота Уайлд».

Ставка: победа «Оттавы» за 2.53.

«Оттава» в нынешнем сезоне проста, как угол дома. Играет на выезде – проигрывает, играет дома – выигрывает. И исключения из этого правила за шесть предыдущих матчей сезона ещё не было. Матчем с «лесниками» столичная команда завершает пятиматчевую домашнюю серию, а четыре предыдущих матча выиграла.

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У «Миннесоты» в этом плане никакой системы и близко нет. У нее было четыре домашних матча на старте сезона, и в них она одержала лишь одну победу. А после этого ещё одну, уже в Монреале. То есть установить какую-либо закономерность или системность невозможно.

Статистика личных встреч в данном случае нам не только не помогает, но в чём-то даже мешает. Потому что в целом за три последние пятилетки в противостоянии этих соперников наблюдается микроскопическое преимущество «Оттавы». А вот конкретно в десяти последних междусобойчиках, сыгранных в рамках регулярных чемпионатов КХЛ в канадской столице, и вовсе абсолютное равенство.

Поэтому плясать остаётся только от текущей серийности «Оттавы». А поскольку в этом сезоне, помимо серийности, «сенаторы» категорически не играют вничью, значит, и команду Капризова обыграют в основное время. Стало быть, домашняя победа «Оттавы» в основное время», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 14.66.

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