«Локомотив» — «Торпедо»: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ в Ярославле

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин сделал ставку на матч КХЛ «Локомотив» – «Торпедо».



Ставка: ТБ 4.5 за 1.88.



«Самый непредсказуемый матч дня. Ровно месяц назад нижегородцы победили в Ярославле, но «Локомотив» с тех пор прибавил. Команде Ларионова многие предсказывали спад, однако она в хорошей форме. Три домашних победы с общей разницей 10-3 впечатляют. Пожалуй, единственным преимуществом хозяев будет свежесть. Они отдыхали три дня, а у «Торпедо» был тяжёлый матч в среду. Поэтому больше шансов на успех у ярославцев.



Экспресс с коэффициентом 5.46.



В прошлом сезоне это был бы типичный низовой матч. Но сейчас всё изменилось. Нижегородцы лихо и мощно играют в атаке, а команда Никитина многовато пропускает в последнее время (пять — в Минске, четыре — в Питере).

Так что хоккей может быть и сверхрезультативным. Выбираю ставку ТБ 4.5», — сказал Емелин.



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