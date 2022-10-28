«Локомотив» — «Торпедо»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Ярославле 28 октября

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Локомотив» — «Торпедо».
Ставка: победа «Торпедо» в матче за 2.95.
«У нижегородцев уже действующая серия из трёх побед, причём последняя, над московским «Динамо», получилась и вовсе «сухой». Впрочем, не склонен переоценивать «Торпедо» (хоть парни действительно молодцы), поскольку вижу в этом, скорее, текущую слабость «Динамо», которое потихоньку входит в штопор.
Экспресс с коэффициентом 15.0.
Но три победы подряд никуда не деть, тем более что у «Локомотива» картина прямо противоположная: два поражения подряд. И если к поражению в Санкт-Петербурге вопросов не может быть по определению, то в Минске железнодорожники споткнулись как-то непонятно.
Теперь у «Торпедо» домашняя серия закончилась, у «Локомотива» только начинается. И, если верить турнирной таблице, команда, которая значительно лучше играет в родных стенах, принимает команду, которая гораздо хуже играет на выезде. То есть тут в сторону ярославцев большой плюс.
А вот статистика личных встреч фаворита нам не даёт. Мало того что в общем и целом есть хоть и совсем ничтожный перевес в сторону нижегородцев, так ведь и по конкретным междусобойчикам, сыгранным в рамках регулярных чемпионатов КХЛ в Ярославле, у хозяев тоже маленький перевес – шесть побед против четырёх нижегородских.
Суммируя всё вышесказанное, решаюсь на не совсем логичный прогноз: гостевая победа «Торпедо». Не факт, даже далеко не факт, что она непременно будет в основное время. Но на дополнительное умученному в Питере «Локомотиву» сил точно не хватит», — сказал Лебедев.
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