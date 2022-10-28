Прогноз на матч КХЛ «Локомотив» — «Торпедо» от «Чемпионата»

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч КХЛ «Локомотив» — «Торпедо», который пройдёт 28 октября в Ярославле.
Ставка: «Торпедо» не проиграет за 2.11.
В этой игре эксперты в большинстве своём отдают серьёзное предпочтение «Локомотиву», хотя нынешняя форма команд не указывает столь явно на хозяев. Ярославский клуб идёт уверенным ходом в последний месяц и заслуженно остаётся в числе лучших команд Запада, но два последних матча он всё же проиграл.
10 лучших прогнозов на сегодня.
При этом уступили железнодорожники соперникам разного уровня – дали неплохой бой безупречному СКА (3:4), но также разгромно уступили минскому «Динамо» (2:5).
Слаженности действий в атаке «Локомотиву» по-прежнему ещё не хватает, но на своём льду он играет неплохо, одержав три победы подряд. «Торпедо» придётся столкнуться с крепким соперником, который может сдержать его нападение, но недооценивать команду Игоря Ларионова не надо.
Нижегородцы выиграли три предыдущие встречи – да, все они были на домашнем льду, однако выигрывали они не только у скромных «Сочи» и «Куньлуня», но и не позволили даже забить московскому «Динамо» (3:0).
С «Локомотивом» гости исторически играют хорошо, а в Ярославле обыграли соперника в двух предыдущих случаях. Поэтому поверим в гостей и рассмотрим ставку «Торпедо» не проиграет» с коэффициентом 2.11. Ещё можно присмотреться к тоталу гостей больше 2.5 шайбы за 3.10. Эта ставка сыграла в трёх последних матчах «Торпедо».
Экспресс с коэффициентом 15.0.
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