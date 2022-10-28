Представляем вашему вниманию прогноз на матч чемпионата Испании «Мальорка» — «Эспаньол» от авторов Betassist.

Ставка: победа «Мальорки» с нулевой форой за 1.60.

«Мальорка» на финишной прямой прошлого розыгрыша Примеры ходила по тонкому льду. Команда едва смогла сохранить прописку в элитном дивизионе, здорово включившись в борьбу в последних турах. «Островитяне» извлекли ценный урок. В текущем сезоне они выступают стабильнее, в первую очередь за счёт повышения надёжности игры в обороне.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Подопечные Хавьера Агирре владеют мячом 40,8% игрового времени: проводят 33% встречи в защитном блоке и ещё 44% — в центре поля. Футболисты блокируют по 12,4 удара по воротам и осуществляют по 15 отборов — медианные показатели, а также делают по 9,4 перехвата мяча (четвёртый результат в Примере).

За 11 туров «Мальорка» пропустила 12 голов и лишь в матче с «Реалом» (1:4) не сумела избежать провала в обороне. В остальных встречах оборона отличалась надёжностью. Предраг Райкович эффективно справляется с угрозами, отразив 91,18% из 146 нанесённых ударов в створ ворот. Недооценивать «Мальорку» в родных стенах не стоит.



Рекомендуем ставку на победу «Мальорки» с форой 0 за 1.60. Также перспективно смотрится пари — ничья или победа хозяев поля через тотал меньше 2.5 мяча за 2.10.

Экспресс с коэффициентом 10.0.



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