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«Локомотив» — ЦСКА: прогноз Павла Погребняка на дерби РПЛ в Москве

«Локомотив» — ЦСКА: прогноз Павла Погребняка на дерби РПЛ в Москве
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Экс-футболист сборной России, чемпион России, обладатель Кубка УЕФА и Суперкубка Европы Павел Погребняк дал прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — ЦСКА.

Ставка 1: тотал больше 2.5 мяча за 1.75.

Ставка 2: обе забьют за 1.70.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Поговорим о прогнозе на очередное московское дерби. В эту субботу «Локомотив» сыграет с ЦСКА.

Раньше такие матчи проходили в борьбе за чемпионский титул, но времена меняются. «Локомотив» располагается в зоне стыковых матчей, а именно на 14-м месте. Команде необходимо побеждать, чтобы исправлять своё положение.

ЦСКА находится в тройке сильнейших, поэтому фаворит в матче очевиден. Тем более клуб в отличной форме и не собирается терять очки. Хорош Чалов, забивающий много в последнее время.

Моя ставка на этот матч — обе забьют за 1.70 и ТБ (2.5) за 1.75».

Экспресс с коэффициентом 6.35.

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