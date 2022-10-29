Прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Барыс» с коэффициентом 2.35

Представляем вашему вниманию прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев – «Барыс» от авторов Betassist.

Ставка: индивидуальный тотал «Салавата Юлаева» больше 3.5 шайбы за 2.35.

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«Салават Юлаев» уже с середины сентября идёт более чем уверенным ходом и не позволяет себе больших ошибок. За столь продолжительный период команда Виктора Козлова проиграла в 15 встречах всего три раза соперникам высокого уровня – «Ак Барсу», «Металлургу» и «Торпедо».

В последних матчах команда забрасывала не менее трёх шайб, а пропустила больше двух всего однажды. «Барыс», в свою очередь, снова угодил в полосу неудач. Казахстанский клуб в прошлом матче уступил «Сибири» (3:4), и это поражение стало для него уже четвёртым подряд. За время серии проигрышей подопечные Андрея Скабелки пропускали стабильно по четыре и более шайб в свои ворота.

Завершается гостевая серия «Барыса», которую он в полной мере проваливает, а в целом у него четыре поражения из пяти последних матчей на выезде. «Салават Юлаев» взял верх над своими соперниками в пяти предыдущих встречах. Хозяева в данный момент очевидно сильнее, и стоит взять тотал уфимцев больше 3.5 шайбы с коэффициентом 2.35.

Экспресс с коэффициентом 7.23.

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