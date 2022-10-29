«Ахмат» — «Ростов»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Ахмат» — «Ростов».

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.82.

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«Совсем недавно команды играли в Кубке России, и там «Ахмат» победил – 3:1, но у «Ростова» был смешанный состав. «Ахмат» при Ташуеве играет очень результативно, но он и достаточно много пропускает. Вот только в последнем туре с «Торпедо» чудом не пропустили.

Я не понимаю, почему не был назначен пенальти в ворота грозненцев, точнее, он был назначен, но отменён. Но это уже историческая деталь. Забивает «Ахмат» в каждом матче. В последний раз грозненцы не забивали с «Зенитом» в самом начале чемпионата. При Ташуеве все игры получились «верховыми», кроме матча с «Торпедо».

«Ростов» — команда незакрывающаяся, она играет сама и даёт играть другим. В Грозном «Ахмат» ввязывает любого соперника в достаточно открытый футбол. Поэтому здесь не буду ходить вокруг да около. Напрашивается вариант «тотал больше 2.5 мяча» за 1.82. Это вполне достойное, хорошее предложение на эту встречу».

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