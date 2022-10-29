«Ахмат» — «Ростов»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Ахмат» — «Ростов».
Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.82.
10 лучших прогнозов на сегодня.
«Совсем недавно команды играли в Кубке России, и там «Ахмат» победил – 3:1, но у «Ростова» был смешанный состав. «Ахмат» при Ташуеве играет очень результативно, но он и достаточно много пропускает. Вот только в последнем туре с «Торпедо» чудом не пропустили.
Я не понимаю, почему не был назначен пенальти в ворота грозненцев, точнее, он был назначен, но отменён. Но это уже историческая деталь. Забивает «Ахмат» в каждом матче. В последний раз грозненцы не забивали с «Зенитом» в самом начале чемпионата. При Ташуеве все игры получились «верховыми», кроме матча с «Торпедо».
«Ростов» — команда незакрывающаяся, она играет сама и даёт играть другим. В Грозном «Ахмат» ввязывает любого соперника в достаточно открытый футбол. Поэтому здесь не буду ходить вокруг да около. Напрашивается вариант «тотал больше 2.5 мяча» за 1.82. Это вполне достойное, хорошее предложение на эту встречу».
Экспресс с коэффициентом 4.30 на РПЛ.
Прогноз на дерби «Локомотив» — ЦСКА с коэффициентом 2.10.
Юран объяснил, почему считает Черчесова сильнее Карпина.
Прогноз на матч «Ахмат» — «Ростов» с коэффициентом 4.33.
Прогноз Александра Бубнова с коэффициентом 8.50 на матч «Локомотив» — ЦСКА.
- 29 октября 2022
-
11:30
-
11:00
-
10:40
-
10:20
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
09:00
-
08:40
-
08:20
-
08:00
-
07:40
-
07:20
-
07:00
-
06:30
-
06:00
-
05:00
- 28 октября 2022
-
22:00
-
21:30
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30