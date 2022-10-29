Представляем вашему вниманию прогноз на бой Василий Ломаченко — Джэмейн Ортис, который состоится 30 октября.
Ставка: бой пройдёт всю дистанцию за 1.90.
Поражение от Лопеса сильно выбило Василия из колеи, он оступился в шаге от звания абсолютного чемпиона и взял паузу почти на год, чтобы переварить случившиеся. Дальше были дежурные победы над Масаёси Накатани и Ричардом Комми. Именно после второй все наконец поверили, что Ломаченко вернулся, и готовились к его бою с кем-то из топов.
10 лучших прогнозов на сегодня.
На тот момент Джордж Камбосос уже забрал титулы у Лопеса и выглядел лёгкой добычей для Василия, но судьба распорядилась иначе. Камбосос проиграл пояса Дэвину Хэйни, получил реванш и его тоже проиграл.
Ломаченко за всем наблюдал со стороны и получил в соперники Джэмейна Ортиса, имя которого многим ни о чём не говорит. Василию крупно не везёт в последние годы, а он тем временем стареет, и творить магию в ринге ему с каждым годом всё тяжелее и тяжелее.
На бумаге Ортис выглядит как лёгкая прогулка для экс-чемпиона. Американец универсален и схож по антропометрии с Василием. Он не настолько габаритный, как был тот же Лопес, который во многом за счёт физики смог добиться успеха в бою с Ломаченко. По большому счёту Ортис ни в чём не превосходит соперника, кроме того, что он значительно моложе. Так себе аргумент в бою с одним из лучших боксёров дивизиона.
Наверняка сам Ортис видит шансы в этом бою, иначе не подписался бы на него. Вряд ли Василий сможет его чем-то удивить, так как бывший спарринг-партнёр должен знать почти все его фишки. Больше всего вызывает сомнения форма самого Ломаченко, он не молодеет, а частые простои в его возрасте не приводят ни к чему хорошему.
Василий вряд ли станет ввязываться в рубку, если её предложит соперник. В его стиле будет методично разбирать Ортиса, чтобы спокойно забрать победу по очкам, как было в бою с Комми. Есть хороший шанс, что Ортис сможет пережить всю дистанцию в бою с Ломаченко. Так что можно попробовать поставить на полный бой: довольно тяжёлый для Василия, но без апсета.
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