«Нэшвилл» — «Вашингтон»: результат матча НХЛ, кто победил, какой счёт, как сыграл Овечкин

В Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Вашингтон Кэпиталз».

Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0, которые сумели оправиться после поражения от «Даллас Старз» в прошлой игре.

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В составе «столичных» отличились Бек Маленстин, Алексей Протас и Александр Овечкин, поразивший пустые ворота с передачи соотечественника Дмитрия Орлова.

30-летний российский форвард «столичных» Евгений Кузнецов провёл на льду 16 минут 58 секунд и не отметился результативными действиями, завершив игру с коэффициентом полезности «0». У единственного россиянина в составе «Нэшвилла» Якова Тренина, отыгравшего 14 минут 59 секунд, показатель полезности отрицательный – «-1».

Отметим, что голкипер «Вашингтона» Дарси Кемпер отразил 31 бросок по воротам, впервые в сезоне отыграв на ноль. Его визави из «Предаторз» Юусе Сарос совершил 32 сейва.

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