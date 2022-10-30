«Крылья Советов» — «Пари НН»: прогноз Александра Бубнова на матч РПЛ с коэффициентом 6.50

Известный в прошлом футболист, а ныне эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Пари НН».

Ставка: победа «Крыльев Советов» со счётом 1:0.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

«По игре «Крылья» выглядят интереснее, да и креативных футболистов у них больше. В каком-то смысле это матч за шесть очков, и поэтому необходимо побеждать.

У «Нижнего» сейчас есть проблемы с атакой. Если раньше выручали стандарты, то теперь это оружие не работает. Ожидаю победу «Крыльев» в очень вязком матче.

По итогу всё решит один забитый мяч, который запишут на свой счёт хозяева. Нижегородцам нужно задуматься над будущим».

Экспресс с коэффициентом 15.75.

Агент Вагнера Лава: мы обязательно приедем, когда нас пригласит ЦСКА.

Прогноз на матч «Крылья» — «Пари НН» с коэффициентом 2.70.

Радимов: «Химкам» надо не стадион освящать, а панихиду заказывать.

Прогноз на дерби «Спартак» — «Торпедо» с коэффициентом 3.14.