«Крылья Советов» — «Пари НН»: прогноз Александра Бубнова на матч РПЛ с коэффициентом 6.50

Известный в прошлом футболист, а ныне эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Пари НН».
Ставка: победа «Крыльев Советов» со счётом 1:0.
«По игре «Крылья» выглядят интереснее, да и креативных футболистов у них больше. В каком-то смысле это матч за шесть очков, и поэтому необходимо побеждать.
У «Нижнего» сейчас есть проблемы с атакой. Если раньше выручали стандарты, то теперь это оружие не работает. Ожидаю победу «Крыльев» в очень вязком матче.
По итогу всё решит один забитый мяч, который запишут на свой счёт хозяева. Нижегородцам нужно задуматься над будущим».
Экспресс с коэффициентом 15.75.
Агент Вагнера Лава: мы обязательно приедем, когда нас пригласит ЦСКА.
Прогноз на матч «Крылья» — «Пари НН» с коэффициентом 2.70.
Радимов: «Химкам» надо не стадион освящать, а панихиду заказывать.
Прогноз на дерби «Спартак» — «Торпедо» с коэффициентом 3.14.
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