«Анахайм» — «Торонто»: прогноз Максима Лебедева на матч НХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона НХЛ «Анахайм» — «Торонто».

Ставка: победа «Торонто» с форой (-1.5) за 2.38.

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«У «Анахайма» продолжается чёрная серия из сплошных поражений. Правда, следует сказать, что серия эта имеет в основном выездной характер. В двух домашних играх «утки» сумели один раз победить. Плохо то, что в последних матчах они забивали всё меньше и, наконец, в Вегасе вовсе уступили всухую.

Нельзя сказать, что у «Торонто» всё хорошо. Далеко не всё, но на фоне «Анахайма» «кленовые листья» выглядят красавцами и в шоколаде даже с четырьмя победами в восьми первых матчах сезона.

Статистика личных встреч полностью и двумя руками на стороне канадцев. В общем и целом за последние три пятилетки «Торонто» заработало трёхкратное преимущество по количеству побед. Конкретно в десяти последних междусобойчиках, сыгранных в рамках регулярных чемпионатов НХЛ в Анахайме, перевес не такой большой, но всё равно серьёзный: семь побед «Торонто» против трёх «уток».

Вывод: выездная победа «Торонто», завоёванная в основное время, с преимуществом от двух шайб и более. Не исключена сухая победа гостей, но ставить на неё не рискну».

Экспресс с коэффициентом 10.25.

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