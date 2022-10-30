«Вегас» — «Виннипег»: прогноз Максима Лебедева на матч НХЛ с коэффициентом 2.23

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона НХЛ «Вегас» — «Виннипег».
Ставка: победа «Вегаса» с форой (-1.5) за 2.23.
«Пожалуй, самый сложный для прогноза матч из всего игрового дня. Сложный прежде всего из-за его непредсказуемости. Оба соперника играющие, у обоих игра идёт, оба имеют действующие серии по три победы.
Статистика личных встреч тоже никаких ответов не даёт. С момента появления на белый свет «Вегаса» соперники сыграли 17 матчей (в том числе пять в плей-офф), и превосходство «Виннипега» в одну победу не означает ровным счётом ничего.
Конкретно по междусобойчикам, сыгранным в рамках регулярных чемпионатов НХЛ в Вегасе, так и вовсе ничья 3-3. И преимущества по времени отдыха ни у кого нет, каждый сыграл предыдущий матч в субботу.
Остаётся преимущество своей площадки (которое в этой серии не работает). Из того, что мне удалось увидеть, «Вегас» показался более наглым и настырным, «Виннипег» – более играющим на чужих ошибках. По всему подобные соотношения намекают на ничью, но вничью эти соперники практически не играют, предпочитая разбираться в основное время.
Суммируя всё вышесказанное, прогнозирую домашнюю победу «Вегаса» в основное время и с преимуществом в две шайбы и более. Что, конечно, является полной наглостью с моей стороны, но это моё решение».
Экспресс с коэффициентом 10.25.
Прогноз на матч «Локомотив» — «Динамо» Минск с коэффициентом 3.34.
Овечкин сократил отставание от Хоу до 17 голов.
Прогноз на матч «Каролина» — «Вашингтон» с коэффициентом 5.20.
Названа основная причина вывода Радулова из состава «Ак Барса».
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