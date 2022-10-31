«Сочи» — «Урал»: результат матча РПЛ, кто победил, какой счёт, авторы голов

Завершился матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Сочи» на стадионе «Фишт» принимал «Урал».

Финальный свисток главного арбитра Антона Фролова зафиксировал ничейный результат — 2:2.

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На 28-й минуте арбитр после видеопросмотра назначил пенальти: в штрафной уральцев мяч попал в руку Егору Филипенко. 11-метровый удар реализовал Кристиан Нобоа – хозяева вышли вперёд. Спустя три минуты счёт сравнял полузащитник екатеринбуржцев Юрий Газинский.

На 72-й минуте встречи после обращения к VAR Антон Фролов назначил пенальти уже в ворота хозяев. Алексей Каштанов с 11-метровой отметки был точен. «Сочи» сумел быстро отыграться – на 76-й минуте голом отметился Мусса Сиссако. Итог — 2:2.

«Сочи» набрал 21 очко и остался на девятой позиции в турнирной таблице РПЛ. «Урал» (17) — 10-й.

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