Эксперты оценили шансы Португалии занять первое место в группе на ЧМ-2022 в Катаре

Чемпионат мира по футболу пройдёт с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.
По результатам жеребьёвки в группу Н попали такие команды, как Португалия, Уругвай, Гана и Южная Корея.
Криштиану Роналду уже 37 лет, а он никогда не выигрывал чемпионат мира. Возможно, для него, как и для Месси, это последний шанс.
Группа попалась вполне проходимая и букмекеры выделили фаворитом сборную Португалии, предложив на её победу в квартете коэффициент 1.61. Если португальцы не выиграют группу, то сыграет коэффициент 2.18.
В том, что команда Роналду выйдет из группы Н, эксперты даже не сомневаются, оценив этот исход коэффициентом 1.17.
Кроме того аналитики предлагают сделать ставку на победу Уругвая в группе — за 3.20. Возможный успех Ганы оценён в 10.5.
Если произойдёт сенсация и группу Н выиграет Южная Корея, то сыграет коэффициент 11.5.
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