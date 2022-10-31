Эксперты оценили шансы Португалии занять первое место в группе на ЧМ-2022 в Катаре

Чемпионат мира по футболу пройдёт с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.

По результатам жеребьёвки в группу Н попали такие команды, как Португалия, Уругвай, Гана и Южная Корея.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Криштиану Роналду уже 37 лет, а он никогда не выигрывал чемпионат мира. Возможно, для него, как и для Месси, это последний шанс.

Группа попалась вполне проходимая и букмекеры выделили фаворитом сборную Португалии, предложив на её победу в квартете коэффициент 1.61. Если португальцы не выиграют группу, то сыграет коэффициент 2.18.

В том, что команда Роналду выйдет из группы Н, эксперты даже не сомневаются, оценив этот исход коэффициентом 1.17.

Кроме того аналитики предлагают сделать ставку на победу Уругвая в группе — за 3.20. Возможный успех Ганы оценён в 10.5.

Если произойдёт сенсация и группу Н выиграет Южная Корея, то сыграет коэффициент 11.5.

Экспресс с коэффициентом 15.20.

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