«Локомотив» — «Динамо» Минск: смотреть прямую трансляцию матча КХЛ, где покажут

31 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ сыграют «Локомотив» и минское «Динамо». Игра начнётся в 19:00 мск. Прямую трансляцию матча покажет телеканал KHL Prime.
Экспресс с коэффициентом 5.44.
Ярославцы считаются фаворитами матча. Ставки на хозяев принимаются с коэффициентом 1.73. Шансы минчан оценены в 4.70. Заключить пари на ничью в основное время предлагается за 4.20.
Эксперты считают, что матч «Локомотив» — «Динамо» Минск будет результативным. Сделать ставку на ТБ 4.5 шайбы можно с коэффициентом 1.88, а на ТМ 4.5 дают 2.03.
Если обе команды смогут забить, зайдёт коэффициент 1.21. Победа ярославцев с учётом возможных овертайма и буллитов идёт с коэффициентом 1.38, а на успех «Динамо» можно поставить за 3.30.
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