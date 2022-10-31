«Сент-Луис» — «Лос-Анджелес»: прогноз Максима Лебедева на игру НХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона НХЛ «Сент-Луис Блюз» — «Лос-Анджелес Кингз».



Ставка: победа «Лос-Анджелеса» в матче за 2.07.



«Сент-Луис» начал сезон с трёх побед, две из которых к тому же были выездными. Но вслед за ними последовали четыре поражения, превратившиеся в чёрную серию. Причём поражения эти были абсолютно разномастными, не позволяющими выстроить их в какую-то внятную систему. Они были и дома, и на выезде, одно всухую, был матч, где «блюзмены» забросили четыре шайбы, но сами пропустили семь. В общем, «всё смешалось в доме Облонских», и даже непонятно, где искать корень зла. Всё идёт по принципу: то нос застрянет, то хвост увязнет. И достаточно быстро «Сент-Луис» вывалился из зоны плей-офф, и с каждым последующим поражением оказывается от неё всё дальше.



Экспресс с коэффициентом 5.44.



У «Лос-Анджелеса» тоже далеко не всё слава богу, но «короли» хотя бы сохраняют своё присутствие в зоне плей-офф. Причём начинали они сезон с двух поражений, но сразу после них вышли на график, в котором одна победа в среднем приходится на одно поражение.



Статистика личных встреч не в силах нам помочь. Соперники играют друг с другом часто, и за последние 10 лет вырисовалось небольшое преимущество «королей». А вот конкретно по 10 последним междусобойчикам, сыгранным в рамках регулярных чемпионатов НХЛ в Сент-Луисе, наблюдается полная ничья.



Учитывая последние результаты соперников и особенно бардак, творящийся в оборонительных порядках «блюзменов», в предстоящем матче прогнозирую два очка для «королей». Можно было бы даже предположить, что они будут добыты в основное время, но в «Сент-Луисе» сейчас идут большие перестановки в составе, и совсем непонятно, что от «блюзменов» ждать. Поэтому два очка «Лос-Анджелесу», а каким образом – сие великая тайна есть», — сказал Лебедев.



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