Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги чемпионов «Байер» – «Брюгге».



Ставка: ТМ 3.5 за 1.68.



Этот матч также попадает под категорию тех, где мнение экспертов расходится с вероятностью сенсации. Очевидно, что «Байер» выше классом и он точно фаворит матча на своём поле, однако отдавать однозначное предпочтение команде Хаби Алонсо будет весьма опрометчиво. После смены тренера «фармацевты» прибавили по большому счёту лишь в одном компоненте – продвижении мяча в атаке.



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Да, они теперь менее зависимы от травмированного Вирца и не так грубо ошибаются в передачах, но они всё равно проваливаются – и в обороне, и в реализации, и по результату. С момента прихода Алонсо на тренерский мостик Леверкузен провёл шесть матчей и выиграл лишь у бедового «Шальке», но при этом получил три мяча от «Порту» (0:3), пять от «Айнтрахта» (1:5) и два от Лейпцига (0:2).

Безусловно, можно отметить, как эффектно команда спасла ничью с «Атлетико» на прошлой неделе, но там «матрасники» могут винить лишь себя. У «Байера» худшая оборона группы и отрицательный баланс побед и поражений.



«Брюгге», конечно, тоже крупно уступил «Порту» в прошлом туре, но это особенность команды – если она проигрывает, то всегда разгромно, потому что старается отыграться. Бельгийский клуб не проиграл на выезде в Лиге чемпионов в четырёх из шести последних встреч и лишь в одной не смог забить. Не верим, что матч получится слишком результативным – берём тотал меньше 3.5 мяча за 1.68.



Экспресс с коэффициентом 15.44.

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