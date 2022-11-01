«Трактор» — «Адмирал»: прогноз Максима Лебедева на игру регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Трактор» — «Адмирал».



Ставка: «Адмирал» не проиграет и ТМ 5.5 за 2.73.



«Адмирал» в последнее время разошелся не на шутку, о чём говорят пять побед в шести последних матчах. Причём дальневосточникам, похоже, совершенно наплевать на размеры площадок, и на широких гостевых они играют ничуть не хуже, чем на своей узкой.



Экспресс с коэффициентом 6.94.



Причём нельзя сказать, что у «Адмирала» были слабые соперники: приморцы дважды грохнули в Омске «Авангард», дома справились с «Северсталью», а в предыдущем туре придушили в Екатеринбурге «Автомобилист». В общем, у «Адмирала» всё нормально, чего пока не скажешь о «Тракторе».



Вроде бы челябинцы вышли на вполне приличный график, чередующий победы и поражения, но при этом обыгрывают в основном не слишком сильных соперников, а вот с сильными играют тяжело. При этом статистика личных встреч, конечно же, на стороне «Трактора». Если брать в общем и целом за последние 20 лет, то у уральцев более чем двукратное преимущество по количеству побед. В десяти последних междусобойчиках, сыгранных в рамках регулярных чемпионатов КХЛ в Челябинске, преимущество «Трактора» и вовсе вопиющее: восемь побед против двух «адмиральских».



И всё-таки, на мой взгляд, текущее состояние команд важнее даже очень убедительной статистики. Именно из понимания этого выхожу на следующий прогноз: «Адмирал» наберёт в Челябинске минимум одно очко. Подозреваю, что будет больше, но подозрение к делу не пришьёшь. И ещё: матч будет тяжёлым и «низовым», а тотал не превысит 5.5», — сказал Лебедев.



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