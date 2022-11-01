«Марсель» — «Тоттенхэм»: прогноз Эдуарда Мора на матч Лиги чемпионов во Франции

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Марсель» – «Тоттенхэм».
Ставка: ТМ 2.5 за 2.00.
«Группа, в которой играют «Марсель» и «Тоттенхэм», — самая интересная в этой ЛЧ, самая ровная. «Марсель» на последнем месте, а «Тоттенхэм» – на первом. Но всё может измениться. Всего два очка разделяют команды. Поэтому эта игра решит абсолютно всё.
Экспресс с коэффициентом 6.94.
Ставки будут нереально высоки. Безусловно, это будет очень трудный матч с минимальным количеством моментов, так как никому нельзя рисковать.
В последних турах своих чемпионатов команды забили много голов. Но здесь игра будет аккуратной. Много карточек, фолов, но голевых моментов – нет.
Результат может быть любым. «Марселю» нужна только победа. «Тоттенхэм» устроит ничья. Здесь будет больше стратегии и борьбы, чем самого футбола», — сказал Мор.
Лучшие прогнозы на сегодня.
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