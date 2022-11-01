«Марсель» — «Тоттенхэм»: прогноз Эдуарда Мора на матч Лиги чемпионов во Франции

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Марсель» – «Тоттенхэм».



Ставка: ТМ 2.5 за 2.00.



«Группа, в которой играют «Марсель» и «Тоттенхэм», — самая интересная в этой ЛЧ, самая ровная. «Марсель» на последнем месте, а «Тоттенхэм» – на первом. Но всё может измениться. Всего два очка разделяют команды. Поэтому эта игра решит абсолютно всё.



Экспресс с коэффициентом 6.94.



Ставки будут нереально высоки. Безусловно, это будет очень трудный матч с минимальным количеством моментов, так как никому нельзя рисковать.



В последних турах своих чемпионатов команды забили много голов. Но здесь игра будет аккуратной. Много карточек, фолов, но голевых моментов – нет.



Результат может быть любым. «Марселю» нужна только победа. «Тоттенхэм» устроит ничья. Здесь будет больше стратегии и борьбы, чем самого футбола», — сказал Мор.



Лучшие прогнозы на сегодня.

Хави дал обещание болельщикам «Барселоны».

Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Наполи» с коэффициентом 4.40.



Украина требует исключить РФС из ФИФА и УЕФА.



Прогноз на матч «Бавария» — «Интер» с коэффициентом 6.85.



Соболев не намерен уезжать в Турцию ради игры в Европе.