«Байер» — «Брюгге»: прогноз Алексея Андронова на игру Лиги чемпионов в Германии

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии и Англии, сделал прогноз на матч «Байер» – «Брюгге» в 6-м туре группового турнира Лиги чемпионов сезона-2022/2023.
Ставка: ТБ 3 за 1.75.
«Что касается «Байера», то команда ведёт лишь виртуальную борьбу за третье место с «Атлетико» Мадрид. «Брюгге» свои задачи уже решил, но команда провалилась в игре с «Порту». Пока сложно сказать, что это была тенденция или разовая история. В чемпионате страны удалось добиться победы.
Лучшие прогнозы на сегодня.
У «Байера» ужасное начало сезона. Команда очень редко побеждает. Сменился тренер. Да, удалось обыграть с крупным счётом «Шальке», но это ни о чём не говорит, так как «Шальке» откровенно не впечатляет в последнее время. Для «Байера», если случится выход в еврокубки, это будет настоящее чудо. С другой стороны, играя дома против «Брюгге», нужно играть с позиции силы. Думаю, что Хави Алонсо это понимает. Обе команды действуют в атакующем стиле, немного в такой бесшабашный футбол. Мне кажется, что ставка на итоговый тотал трёх мячей с возможностью расхода отличный выбор на эту игру», — сказал Андронов.
Экспресс с коэффициентом 6.94.
Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Наполи» с коэффициентом 4.40.
«Челси» сохраняет интерес к Захаряну.
Прогноз на матч «Копенгаген» – «Боруссия» с коэффициентом 2.02.
Хави: в 2023 году «Барселона» точно что-то выиграет.
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