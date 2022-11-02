«Реал» Мадрид — «Селтик»: ставка Романа Павлюченко на игру Лиги чемпионов

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «Селтик».
Ставка: победа «Реала» с форой (-2) за 1.95.
«Реал» отлично проводит сезон в целом, замечательно смотрится в чемпионате, однако не смог в прошлом туре одолеть дома скромную «Жирону». Да и в Лиге чемпионов мадридцы не выигрывают два матча кряду, рискуя утратить первую строчку в итоговой таблице. Все это должно прибавить мотивации «сливочным» в заключительном матче еврокубка, да и родные трибуны обеспечат им внушительную поддержку.
Лучшие прогнозы на сегодня.
«Селтик» не смог навязать конкуренции в своём квартете, хотя после жеребьёвки считался одним из претендентов на выход в плей-офф. Шотландцы уже потеряли всякие шансы зацепиться даже за Лигу Европы и прибудут абсолютно немотивированными в столицу Испании. Да и в классе «кельты» существенно уступают противнику, что явно говорит не в их пользу перед заключительной игрой еврокубка. При этом проблемы с креативом и реализацией могут помешать гостям даже отметиться голом.
На мой взгляд, в этом противостоянии всё предельно понятно. «Реалу» нужна победа и в турнирном плане, и для поднятия духа в коллективе, чтобы реабилитироваться перед зрителями за невзрачные выступления последних недель. «Селтик» уступает по всем параметрам испанцам и вряд ли сможет остановить такого заряженного соперника. Я считаю, что домашний коллектив сможет добыть убедительную победу, а возможно, даже устроит разгром в этот вечер», — сказал Павлюченко.
Экспресс с коэффициентом 6.66.
Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Севилья» с коэффициентом 2.55.
Рамос: мы с Месси отлично ладим в «ПСЖ».
Прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Селтик» с коэффициентом 2.45.
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