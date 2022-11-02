Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Реал» Мадрид — «Селтик»: ставка Романа Павлюченко на игру Лиги чемпионов

«Реал» Мадрид — «Селтик»: ставка Романа Павлюченко на игру Лиги чемпионов
Комментарии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «Селтик».

Ставка: победа «Реала» с форой (-2) за 1.95.

«Реал» отлично проводит сезон в целом, замечательно смотрится в чемпионате, однако не смог в прошлом туре одолеть дома скромную «Жирону». Да и в Лиге чемпионов мадридцы не выигрывают два матча кряду, рискуя утратить первую строчку в итоговой таблице. Все это должно прибавить мотивации «сливочным» в заключительном матче еврокубка, да и родные трибуны обеспечат им внушительную поддержку.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Селтик» не смог навязать конкуренции в своём квартете, хотя после жеребьёвки считался одним из претендентов на выход в плей-офф. Шотландцы уже потеряли всякие шансы зацепиться даже за Лигу Европы и прибудут абсолютно немотивированными в столицу Испании. Да и в классе «кельты» существенно уступают противнику, что явно говорит не в их пользу перед заключительной игрой еврокубка. При этом проблемы с креативом и реализацией могут помешать гостям даже отметиться голом.

На мой взгляд, в этом противостоянии всё предельно понятно. «Реалу» нужна победа и в турнирном плане, и для поднятия духа в коллективе, чтобы реабилитироваться перед зрителями за невзрачные выступления последних недель. «Селтик» уступает по всем параметрам испанцам и вряд ли сможет остановить такого заряженного соперника. Я считаю, что домашний коллектив сможет добыть убедительную победу, а возможно, даже устроит разгром в этот вечер», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 6.66.

Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Севилья» с коэффициентом 2.55.

Рамос: мы с Месси отлично ладим в «ПСЖ».

Прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Селтик» с коэффициентом 2.45.

Тихонов: Дзюба — лентяй, а турецком футболе дурака валять не дадут.

«Реал» Мадрид — «Селтик». Лёгкая добыча для лучшего клуба Испании «Реал» Мадрид — «Селтик». Лёгкая добыча для лучшего клуба Испании
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022