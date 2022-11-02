Прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Селтик»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «Селтик», который пройдёт 2 ноября в Испании.

Ставка: победа «Реала» с форой (-2.5) за 2.45.

С «Реалом» периодически возникают такие ситуации, когда команда останавливается и перестаёт играть на привычном уровне. Явление редкое, и далеко не всегда соперники пользуются такими подарками от фаворита — однако «Лейпциг» в прошлом туре воспользовался и нанёс «сливочным» первое поражение в турнире (2:3). Теперь подопечным Карло Анчелотти не только необходимо реабилитироваться за осечку, но есть и турнирная мотивация – первое место в группе.

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Соперник для достижения данной цели более чем подходящий. «Селтик» – без вариантов худшая команда квартета. Шотландцев пока хватило лишь на две ничьих с «Шахтёром», но побеждать в Лиге чемпионов они не любят и не умеют.

В восьми последних матчах кельты в лучшем случае добывали одно очко, но выиграть не могли. Похвастаться гости могут разве что тем, что в четырёх предыдущих встречах в ЛЧ три раза добывали ничью.



Теперь же у них и мотивации толком никакой нет – только борьба за престиж и шанс сотворить сенсацию. Однако «Реал» в столь ответственный момент сделать это не позволит – у действующего чемпиона нет кадровых проблем и есть три победы подряд в турнире на домашнем стадионе. В этой игре стоит ждать полного доминирования хозяев, поэтому можно присмотреться к варианту ставки «фора (-2.5) на «Реал» с коэффициентом 2.45.

Экспресс с коэффициентом 9.00.

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