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Прогноз на матч «Милан» — «Зальцбург» в Лиге чемпионов

Прогноз на матч «Милан» — «Зальцбург» в Лиге чемпионов
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Авторы Betassist подготовили прогноз на матч Лиги чемпионов «Милан» — «Ред Булл Зальцбург».

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 2.36.

В текущем сезоне «Ред Булл» проигрывал только двум командам: ещё летом «Штурму», и «Челси» в прошлом туре. Проблема гостей в том, что для решения турнирной задачи им недостаточно просто не проиграть, им нужна только победа.

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«Милан» не безгрешен, и попытаться удивить его, конечно, можно, но и «Ред Булл» сейчас не в лучшей своей форме. Австрийцы слишком часто теряют очки даже во внутреннем первенстве, где обычно всегда проходят турнирную дистанцию без особых усилий.

«Милан» дважды не смог ничего противопоставить «Челси», но в остальных матчах команда выглядела достойно — даже в проигранных с «Наполи» и «Торино». Нет особых сомнений в том, что итальянцы решат задачу выхода из группы, но ставить на это не имеет смысла из-за слишком низкого коэффициента. Из более-менее хороших вариантов тут можно выделить ставку на тотал меньше 2.5 мяча за 2.36.

Хозяевам нет смысла рисковать, они будут играть осторожно, а команды Пиоли хорошо умеют это делать. Итальянцы погасят все атакующие порывы соперника, но и сами забьют немного, если забьют вообще.

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