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«Монако» — «Црвена Звезда»: эксперты фаворита матча Лиги Европы

«Монако» — «Црвена Звезда»: эксперты фаворита матча Лиги Европы
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3 ноября состоится матч Лиги Европы «Монако» — «Црвена Звезда». Начало – в 20:45 мск. Смотреть игру в прямом эфире можно на канале «Матч!».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу монегасков можно с коэффициентом 1.64. Успех гостей оценивается в 5.30. На ничью дают коэффициент 4.40.

Букмекеры считают, что матч «Монако» — «Црвена Звезда» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.69, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.24.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.47. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.72.

Экспресс с коэффициентом 7.98.

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