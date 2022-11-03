«Монако» — «Црвена Звезда»: эксперты фаворита матча Лиги Европы

3 ноября состоится матч Лиги Европы «Монако» — «Црвена Звезда». Начало – в 20:45 мск. Смотреть игру в прямом эфире можно на канале «Матч!».



Лучшие прогнозы на сегодня.



Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу монегасков можно с коэффициентом 1.64. Успех гостей оценивается в 5.30. На ничью дают коэффициент 4.40.



Букмекеры считают, что матч «Монако» — «Црвена Звезда» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.69, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.24.



Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.47. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.72.

Экспресс с коэффициентом 7.98.



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