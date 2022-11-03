«Фейеноорд» — «Лацио»: прогноз Егора Титова на игру Лиги Европы

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Фейеноорд» – «Лацио» в 6-м туре группового турнира Лиги Европы сезона-2022/2023.
Ставка: обе забьют за 1.58.
«Запутанная ситуация в этой группе, любая команда в случае победы в последнем туре выйдет в плей-офф. Пока что у «Лацио» и «Штурма» по восемь очков, а у «Фейеноорда» и «Мидтьюлланна» — по пять. Но, повторюсь, каждый зависит от себя.
10 лучших прогнозов на сегодня.
«Лацио» в Риме победил роттердамцев – 4:2. Но во втором туре голландский клуб разнёс «Штурм» — 6:0, кто бы мог подумать, что эта победа станет единственной для «Фейеноорда» вплоть до последнего тура. В атаке в Лиге Европы здорово играет команда, но оборона не выдерживает критики.
Уверен, что и в этом матче «Фейеноорд» точно пропустит. Атака римлян очень высокого уровня, к тому же есть злость после неудачного матча с «Салернитаной». Но и голландцы у себя на поле при сумасшедшей поддержке будут лететь вперёд. Было у команды время, чтобы оправиться от поражения в Австрии, в выходные «Фейеноорд» не играл. В чемпионате роттердамцы пятые, но от лидера отставание только четыре очка. К тому же недавно они лишили лидерства «АЗ Алкмар», победив его в гостях – 3:1. Поборются и здесь.
Я просто выберу ставку «обе забьют», она выглядит очень надёжной», — сказал Титов.
Экспресс с коэффициентом 10.61.
Прогноз на матч «Реал Сосьедад» – «Манчестер Юнайтед» с коэффициентом 4.15.
Григорян: Шупо-Мотинг — гадкий утёнок, эффективно заменяющий Левандовского.
Ибрагимович: в «Барселоне» я потерял свою идентичность.
Тен Хаг: у Роналду есть лидерские качества.
- 3 ноября 2022
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:15
-
07:00
-
06:30
-
06:00
-
05:30
- 2 ноября 2022
-
21:30
-
21:00
-
20:30
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:45