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«Фейеноорд» — «Лацио»: прогноз Егора Титова на игру Лиги Европы

«Фейеноорд» — «Лацио»: прогноз Егора Титова на игру Лиги Европы
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Фейеноорд» – «Лацио» в 6-м туре группового турнира Лиги Европы сезона-2022/2023.

Ставка: обе забьют за 1.58.

«Запутанная ситуация в этой группе, любая команда в случае победы в последнем туре выйдет в плей-офф. Пока что у «Лацио» и «Штурма» по восемь очков, а у «Фейеноорда» и «Мидтьюлланна» — по пять. Но, повторюсь, каждый зависит от себя.

10 лучших прогнозов на сегодня.

«Лацио» в Риме победил роттердамцев – 4:2. Но во втором туре голландский клуб разнёс «Штурм» — 6:0, кто бы мог подумать, что эта победа станет единственной для «Фейеноорда» вплоть до последнего тура. В атаке в Лиге Европы здорово играет команда, но оборона не выдерживает критики.

Уверен, что и в этом матче «Фейеноорд» точно пропустит. Атака римлян очень высокого уровня, к тому же есть злость после неудачного матча с «Салернитаной». Но и голландцы у себя на поле при сумасшедшей поддержке будут лететь вперёд. Было у команды время, чтобы оправиться от поражения в Австрии, в выходные «Фейеноорд» не играл. В чемпионате роттердамцы пятые, но от лидера отставание только четыре очка. К тому же недавно они лишили лидерства «АЗ Алкмар», победив его в гостях – 3:1. Поборются и здесь.

Я просто выберу ставку «обе забьют», она выглядит очень надёжной», — сказал Титов.

Экспресс с коэффициентом 10.61.

Прогноз на матч «Реал Сосьедад» – «Манчестер Юнайтед» с коэффициентом 4.15.

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