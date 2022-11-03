Представляем вашему вниманию прогноз на матч РПЛ «Химки» — «Оренбург».



Ставка: победа «Оренбурга» с форой (-1) за 2.36.



После разгромов от «Спартака» и «Динамо» в «Химках» ситуация накалилась до предела. Спартак Гогниев сорвался и показал себя не с наилучшей стороны. Пока все обсуждают эту ситуацию и не заостряют внимания на игре «Химок», а стоило бы. Игра у них просто кошмарная, без малейших проблесков хоть какой-то идеи, мысли или плана. Даже на фоне «Оренбурга» хозяева смотрятся как команда, которая должна играть лигой ниже.



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«Газовики» выиграли шесть из восьми последних матчей. Вряд ли кто-то мог ожидать такой прыти от команды Марцела Лички. Хороший подбор легионеров, озарение, которое временами сходит на Сычевого, всё очень часто складывается в пользу «Оренбурга». При этом гостей не назовёшь баловнями судьбы, высокие результаты они полностью заслужили игрой и самоотдачей. «Газовики» не боятся играть в свой футбол даже против признанных грандов, за что честь и хвала Марцелу Личке.



Найти хоть минимальные шансы «Химок» в матче с таким «Оренбургом» очень сложно. Скорее всего, гости не ограничатся просто минимальной победой, так что можно попробовать поставить на победу «Оренбурга» с форой (-1) за 2.36.

Экспресс с коэффициентом 10.61.



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