Авторы Betassist подготовили прогноз на матч КХЛ «Трактор» — «Витязь», который состоится 4 ноября в Челябинске.

Ставка: «Трактор» победит за 1.70.

Полуфиналист Кубка Гагарина прошлого сезона до сих пор не может показывать стабильные результаты. «Трактор» едва пробивается в первую восьмёрку конференции и постоянно должен оглядываться назад, ведь должного преимущества раздобыть пока не получается.

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Тем не менее в последний месяц подопечные Анвара Гатиятулина действуют весьма убедительно – за девять последних матчей они ни разу не проигрывали больше одного раза подряд, но одержали шесть побед.



Челябинцы пока совсем не радуют атакующей активностью, ведь всего дважды за этот период они смогли выйти за пределы трёх заброшенных шайб, а индивидуально многое завязано на форме Антона Бурдасова. Впрочем, показатели у хозяев в любом случае хорошие, а два последних поражения они допустили от безальтернативных фаворитов – ЦСКА (2:5) и «Металлурга (3:4).

«Витязь», в свою очередь, в очень интересной ситуации – у гостей длинная серия поражений, но при этом отрыв от девятого места на Западе равен комфортным пяти очкам.



Тем не менее у «богатырей» семь поражений в восьми предыдущих встречах и одна победа над аутсайдером «Куньлунем». Гости всего раз выбирались за пределы двух заброшенных шайб, но и пропустили больше трёх в основное время всего раз. Кроме того, в Челябинске на протяжении пяти игр подряд больше двух голов «Витязь» не пропускает. Предлагаем рассмотреть ставку «победа «Трактора» и тотал меньше 4.5 шайбы» с коэффициентом 3.62.

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