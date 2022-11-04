«Авангард» — «Сибирь»: результат матча КХЛ, кто победил, какой счёт, авторы голов

В Омске на стадионе «G-Драйв-Арена» закончился очередной матч чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Авангард» принимал «Сибирь». Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0).
На первой минуте матча Никита Сетдиков вывел новосибирцев вперёд. На 29-й минуте Рид Буше, после ошибки защитников «Сибири», сравнял счёт. В конце второго периода Михал Чайковски во второй раз поразил ворота омичей.
На 51-й минуте Алекс Бродхёрст, реализовав численное большинство, восстановил равенство в счёте — 2:2. Победу своей команде в овертайме принёс Рид Буше.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» 8 ноября в Екатеринбурге сыграет с «Автомобилистом». «Авангард» 6 ноября примет «Витязь».
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