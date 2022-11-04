«Монако» — «Црвена Звезда»: результат матча Лиги Европы, кто победил, какой счёт

Французский «Монако» одержал победу над сербской «Црвеной Звездой» в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы со счётом 4:1. Встреча прошла на стадионе «Луи II».

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На 5-й минуте счёт открыл немецкий форвард «Монако» Кевин Фолланд с передачи Каю Энрике. На 27-й минуте Фолланд оформил дубль, ему ассистировал Крепин Дьятта. На 50-й минуте защитник «Црвены» Милан Родич забил мяч в свои ворота.

На 54-й минуте Гелор Канга отыграл один мяч гостей. На 87-й минуте Фолланд оформил хет-трик, установив окончательный счёт.

«Монако» вышел в плей-офф Лиги Европы, заняв второе место в турнирной таблице группы H. «Црвена Звезда» завершила турнир на четвёртой строчке. Первое место занял венгерский «Ференцварош», который возглавляет Станислав Черчесов.

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