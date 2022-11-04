«Химки» — «Оренбург»: прогноз Александра Бубнова с коэффициентом 9.40

Известный в прошлом футболист, а ныне эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч РПЛ «Химки» — «Оренбург».

Ставка: победа «Оренбурга» со счётом 2:0 за 9.40.

10 лучших прогнозов на сегодня.

«В «Химках» пожар, и неясно, когда он потухнет, и кто будет его тушить. Отсюда и нервное поведение Спартака Гогниева.

«Оренбург» на этом фоне выглядит командой принципиально другого уровня. Уверен, коллектив Лички ещё будет прибавлять.

Думаю, два мяча проблемным «Химкам» гости точно положат. Велика вероятность, что отличится Владимир Сычевой, признанный лучшим игроком октября в РПЛ».

Экспресс с коэффициентом 7.54.

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