«Химки» — «Оренбург»: ставка Романа Павлюченко на матч РПЛ с коэффициентом 4.00

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч РПЛ «Химки» — «Оренбург».

Ставка: ничья за 4.00.

«Химки» находятся в крайне тяжёлой турнирной ситуации, и им будет очень непросто выбраться из зоны вылета с таким качеством футбола. Клуб стал пропускать огромное количество голов и в обороне играет всё хуже. Да и в нападении всё тоже весьма прискорбно, хотя по уровню состава коллектив не так уж и плох.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Терять футболистам уже, по большому счёту, нечего и они вполне способны сыграть открыто против новичка элитного дивизиона.

Что касается «Оренбурга», то клуб довольно успешно решает свои задачи по сохранению прописки и уверенно движется в середине общего зачёта, отставая на семь баллов от тройки призёров.

«Горожане» провели хороший отрезок в октябре, всегда выкладываются по полной на футбольном поле и заслуженно находятся на восьмой строчке. Однако выездная статистика у команды не так впечатляет и они вполне способны потерять очки на чужом поле.

На мой взгляд, встреча предстоит непростая, ведь «Химки» явно попытаются отобрать очки у середняка дивизиона. Да, проблем с результатами у хозяев поля хватает, но по именам они даже превосходят своего оппонента. Да и «горожане» редко радуют победами в гостевых матчах, больше добывая очки в родных стенах.

Я считаю, что противостояние пройдёт в равной борьбе и не выявит победителя. Мой прогноз — ничья за коэффициент 4.00».

Экспресс с коэффициентом 7.57.

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