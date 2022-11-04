«Химки» — «Оренбург»: во сколько начало, по какому каналу покажут, коэффициенты

4 ноября состоится матч 16-го тура чемпионата России «Химки» – «Оренбург». Начало – в 19:00 мск.
Посмотреть встречу в прямом эфире можно на телеканале «Матч Премьер».
10 лучших прогнозов на сегодня.
Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу оренбуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.74. Успех химчан оценивается аналитиками в 4.66. На ничью предлагают поставить за 4.18.
Букмекеры считают, что матч 16-го тура чемпионата России «Химки» – «Оренбург» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.30.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.32. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.13. Поставить на «обе забьют» можно за 1.53.
Экспресс с коэффициентом 7.57.
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