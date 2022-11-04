Прогноз на матч «Ганза» — «Зандхаузен» от «Чемпионата»

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч «Ганза» — «Зандхаузен».

Ставка: победа «Ганзы» за 1.98.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Эту игру во многом можно назвать равной, ведь между соперниками сейчас нет серьёзной классовой пропасти. «Ганза» за счёт неплохого старта с тремя победами в пяти первых матчах смогла оторваться от зоны прямого вылета, но пока команда действует весьма нестабильно. За девять последних туров «моряки» смогли одержать всего две победы.

На домашнем стадионе хозяева выступают неуверенно, уступив в трёх из четырёх предыдущих матчей. Впрочем, «Зандхаузену» сейчас сложнее, ведь он на самом дне турнирной таблицы. С середины сентября у чёрно-белых всего одна минимальная домашняя победа — всё над тем же «Магдебургом».

На неделе клуб вырвал ничью у «Айнтрахта» из Брауншвейга, а ранее обидный автогол Александра Жирова лишил команду важного очка.

Тем не менее, в активе российского защитника в нынешнем сезоне уже три гола, и он нередко помогает партнёрам добывать результат. На выезде «Зандхаузен» в нынешнем сезоне играет слабо – не побеждает и почти не добывает очков. Берём победу хозяев за 1.93.

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